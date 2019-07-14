麥當勞招募列車 前進高雄

2019-07-14 09:58

〔記者張忠義／高雄報導〕畢業季來臨，正是畢業生與民眾求職的旺季，速食龍頭麥當勞，看好南台灣餐飲景氣回升，「麥當勞招募列車」開往高雄搶人才，一連兩天在漢神巨蛋廣場徵才更祭出月薪3萬6000元的優質起薪、完善的薪資福利、穩健的升遷管道，號召社會新鮮人加入麥當勞，成為新血「麥胞」。

高雄副市長洪東煒也到場共襄盛舉，並期盼更多企業一起響應，持續提供就業機會，讓北漂族都能順利返鄉就業。

麥當勞今年擴大招募2600名職缺，預計全台招募200位正職餐廳襄理與2400位計時人員，招募員額較去年成長近2成；此外，為響應｢北漂返鄉｣願景，「麥當勞招募列車」預計在南台灣招募正職襄理40位及1000位計時人員，將為高雄市創造超過450位的職缺；除了針對學生族群與應屆畢業生外，新住民、二度就業、中高齡族群，都是積極招募的對象，提供多元的就業機會，歡迎在地及有意返鄉就業，且對餐飲服務業有熱忱的人才踴躍參加！

麥當勞招募列車在漢神巨蛋廣場，除了有麥當勞M型金字招牌創意亮相，還有經典麥克鷄塊盒造型的巨型充氣屋，成為週末最夯的打卡熱點；歡迎有興趣的求職民眾，透過現場趣味闖關遊戲，瞭解麥品牌精神、薪資福利及職涯發展，完成體驗就可獲得限量的Hello Kitty可愛造型拖鞋，還有機會現場參加面試，搶得求職先機。

本次徵才活動詳情已公布於勞工局訓練就業中心網站，歡迎求職民眾先行上網 瀏覽並下載填寫求職登記表，活動當日攜帶個人求職登記表前往活動現場，即可參加面試活動。

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