宜蘭縣定古蹟「賣捌所」大門深鎖 遊客錯愕：怎麼沒開了

2019-07-13 22:50

〔記者張議晨／宜蘭報導〕1937年興建的宜蘭縣定古蹟「賣捌所」，縣府採委外方式營運，最近有外地遊客慕名到訪撲空，營業時間內大門卻貼上「今日公休」，且臉書粉絲頁最近貼文已是3月底，憂心是否營運狀況不佳，才結束運作。對此，縣府文化局表示，委外團隊在調整內部人事、硬體，預計7月底會重新對外營運。

位於宜蘭市康樂路的賣捌所，日治時期是菸酒專賣店，為兩層樓的日式木造建築，是曾任宜蘭街長的小島仁三郎的私人營業所兼住家，負責溪北地區的批發，不直接對民眾零售，被縣府指定為縣定古蹟。

賣捌所整修後，採委外方式經營，曾引入The wall團隊營運，2017年轉由「相知國際」接手，同年7月正式開幕。所內不僅供應在地小農出產、製作的有機餐飲，還會定時邀約獨立樂團、歌手舉辦小型演唱會，被視為宜蘭市的獨立音樂發展基地。

不過，最近有外地遊客慕名前往，卻發現賣捌所大門深鎖，查閱臉書粉絲頁，才發現最近一則貼文則已是3月底。

臉書貼文寫道「接下來要調整步伐，內部會重做調整，四月份開始暫停營業，但希望很快就能再跟大家相見。」該名遊客憂心，是否營運狀況不佳，才會暫停運作。

文化局表示，相知國際認為營運方向、人事以及硬體部分要做調整，4月起決定暫時不對外營運；目前委外團隊正在籌劃相關軟硬體內容，預計7月底就能重新運作。

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