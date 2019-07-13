19歲愛貓罹癌只剩半年 女網友崩潰PO文求助

2019-07-13 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕貓狗的平均壽命比人類短很多，當寵物離世時，主人也必須花一段時間才能調適心情。有網友發文透露，她的愛貓因癌細胞轉移胸腔只剩不到半年的生命，讓她處於崩潰狀態「我想她（牠）走了我真的撐不過吧」。

一名女網友11日在PTT發文表示，愛貓陪了她半輩子，很有靈性也比爸媽更親密重要，沒想到去醫院檢查出癌細胞轉移到胸腔，恐怕活不久，最多也只能再活半年，「今年第一次為她（牠）過19歲生日，然後就再也過不到他X的20歲生日，我想她（牠）走了我真的撐不過吧」。

該網友指出，她得知這個壞消息後，整個人壓力超大無處宣洩，「強調一下她（牠）今天剛檢查出這個結果，我沒有想折磨她（牠），我會選擇對她（牠）最好的方式，我只是現在情緒過不了啊」。

許多網友見狀紛紛安慰原PO，「19歲根本差不多貓瑞了吧...生命都會有結束的時候，她一定很感謝妳用心照顧她」、「祝福他～ 你也可以繼續用這份愛分享給其他貓貓～讓這份愛傳下去」、「19歲的貓超長壽了，讓他走得安詳點吧」、「最後一段路好好陪他走 無悔」、「19年真的很強，他一定很感謝你的照顧與陪伴，多跟他說說話」、「不要難過 肉體死掉了 靈性不會死 跟他說願意的話再來當你小孩」。

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