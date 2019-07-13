普悠瑪瑕疵台鐵下月擬提告求償 結果律師先被日商請走

2019-07-13 15:32

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵去年發生普悠瑪號事故後，發現列車ATP遠端監控系統線路未接上去、主風泵內空冷除濕機、油冷卻器遍布羽毛、雜草和泥土，濾心未曾更換過等情況，台鐵局認為手冊保養未載明，上個月經討論後就已著手準備主動提告，不料先前曾合作的律師，沒想到竟已被住友商社先請走，現在將再找尋新律師協助，預計8月份向住友提告求償。

台鐵局今年4月底發函給得標商日本住友商社及日本車輛公司要究責，不過上個月收到日方回覆，認為他們沒有過錯，主要還是台鐵局保養不確實；目前台鐵局已開始找律師，規劃下個月向日商提告求償。

台鐵局表示，日車提供的維修、保養手冊，許多相同物品但用詞卻都不同，像是有主風泵、風泵，中空絲膜除濕器、中間冷卻器，濾清器、濾網等，很多其實都是指相同的東西，但在不同地方就會出現不同名詞，導致維修、保養，甚至是搶修時，每個人對手冊意思解讀起來都不同。

另外，委託勞氏公司進行第三方獨立單位認證時，提供的普悠瑪號驗收單上，未將ATP遠端監控系統納入；遠端監控未連線方面，製造商日本車輛公司後來有坦承疏失，這也是台鐵要對日商提告的原因之一。

台鐵局說，除手冊問題外，近期已蒐集許多普悠瑪號設計不良的證據，像是主風泵排水不良且會油水分離，總風缸內會一直積水，每天都需要人員手動排水等；日商設計時就應該要考慮天候濕度較大，認為這些都是車輛設計不良，但現在要找他們處理時，卻都只說已經過了3年保固期，相當惡劣。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法