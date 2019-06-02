普悠瑪案／台鐵向日商求償 遭打回票

2019-06-02

日方控保養不確實 台鐵擬走法律程序

〔記者鄭瑋奇、王秀亭／綜合報導〕台鐵普悠瑪號新馬事故後，發現普悠瑪ＡＴＰ遠端監控系統線路未接上去，主風泵內空冷除濕機與油冷卻器遍布羽毛、雜草和泥土，濾心未曾更換過等情況。台鐵四月底發函日本住友商及日本車輛公司究責；台鐵局機務處長宋鴻康表示，已收到日方回覆，指台鐵局保養不確實，日方沒有錯。台鐵將與律師研究，後續應會走法律程序向日車求償。

台鐵局表示，日本車輛提供的維修、保養手冊，許多相同物品但用詞都不同，像是主風泵、風泵，中空絲膜除濕器、中間冷卻器，濾清器、濾網等，很多相同的東西，但在不同地方就出現不同名詞，導致維修、保養甚至搶修時，每個人解讀不同。遠端監控未連線方面，日本車輛公司已坦承有疏失。

日商回函 強調沒有任何過錯

宋鴻康表示，根據合約，普悠瑪列車若有通案性的問題，廠商有責任與義務延長保固，但最近請廠商協助都未獲理會。這次日商回函內容主要講述日方沒有任何錯，指台鐵維修保養不良。目前台鐵仍有四．三億元保證金未給日商，六月四日將與律師討論後續做法。

而普悠瑪新馬事故造成十八死二○七傷，罹難者家屬及受傷者昨在台東成立「普悠瑪事故受難者權益保障協會」。理事長董小羚表示，主要目的是想得到最公平合理的對待，盼台鐵拿出誠意、大眾監督台鐵，不要再有下一個一次失去八名親人的「董家」。

普悠瑪事故受難者 昨成立協會

協會發言人甘國翰指出，事故發生至今兩百多個日子，許多家庭還未走出傷痛，真相至今也未有整體的交代與結果，目前已有六名律師表示願意協助協會，最終訴求是讓所有罹難者家屬及受傷者回歸平靜的生活。

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