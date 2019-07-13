「恁，叨一港?」竹桃基3市長合體扮rocker 宣傳夏日音樂祭

2019-07-13 13:53

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕你哪一港？快來竹桃基3港夏日音樂祭朝聖！炎炎夏日，竹市、桃園市、基隆市分別舉辦海港音樂祭，3市長林智堅、鄭文燦、林右昌12日深夜同時在臉書放上宣傳影片，首度以rocker扮相現身，喊出「恁，叨一港？」邀請全台民眾來參與北台3大港今夏互尬的最消暑音樂盛事，林智堅也預告竹市府即將在9月7日於新竹漁港與台啤共同舉辦夏日音樂祭，將有搖滾樂團表演、打卡送啤酒、夏日海港市集等活動，要讓大家度過美好的夏日海港時光。

林智堅、鄭文燦、林右昌12日深夜不約而同在臉書釋出海港音樂活動宣傳影片，影片中鄭文燦拿起吉他刷扣、林右昌背bass尬節奏，林智堅更在漁船上刷碟扮起最潮DJ，讓人忍不住驚喜問「3帥要組團了？」最後3人共同喊出「恁，叨一港?」原來是3縣市的聯合企劃，邀請民眾趁著暑假期間，走跳3座城市來個「漁港大評比」，找出你心目中最棒的漁港！

林智堅這次以DJ造型亮相，在漁船上帶著一群漁民伯伯搖擺展現「反差萌」，原來這群漁民來頭可不小，是在新竹市漁會協助下召集來的「船老大」，個個都是漁船船長，本次也是他們在鏡頭前的處女秀，在船上「喊水會結凍」的船長們，拍攝過程難掩緊張害羞，但正式拍攝卻完全放開，搖擺一次到位，成新竹漁港最佳代言人。

夏日音樂祭首場13日在基隆潮境公園開唱，緊接著27、28日桃園竹圍遊艇碼頭接續演出，壓軸場則在9月7日新竹漁港，屆時林右昌、鄭文燦、林智堅3名市長也將合體宣告，明年3市將聯合擴大舉辦海港音樂節，盼吸引更多民眾來觀光，感受3市近年來大蛻變的海港風情。

林智堅說，新竹漁港9月7日與台灣啤酒共同舉辦夏日音樂祭，將有搖滾樂團表演、打卡送啤酒、夏日海港市集等活動；8月24日、25日則將舉辦國際風箏節，邀請國際風箏好手大秀特技，屆時萬箏齊飛的美景又將再現新竹漁港，豐富的活動適合全家大小，要帶給民眾最美好的新竹漁港夏日時光。

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