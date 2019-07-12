媽媽擔心女兒得知是被收養 戶所人員貼心幫隱藏

2019-07-12 17:39

［記者洪美秀／新竹報導］不願愛女得知是被收養的，新竹市東區戶政事務所貼心幫隱匿，讓收養夫婦放下一顆心。新竹市一名媽媽日前到戶所幫女兒申請入學所需的戶籍謄本，但擔心謄本上會記載女兒是收養的資訊，面露難色，經戶所人員解釋，戶籍資料可選擇部分記事省略，讓這位媽媽鬆了一口氣，可以等女兒長大些再告知，讓女兒能快樂成長。

這位媽媽說，女兒出生沒多久就被遺棄在新竹市街頭，她與先生結婚多年都沒有孩子，後來收養女兒後，一家人感情及生活溫馨幸福，不希望收養的資料曝光，更不想因女兒是棄嬰的事實影響到她的心情及未來在學校的人際關係，希望等孩子長大、心智較成熟時再告知實情，得知戶籍資料可選擇記載部分內容，讓她心中一顆石頭終於放下，也感謝戶所人員的貼心協助。

東區戶政事務所表示，戶口名簿及戶籍謄本是可選擇詳細或省略記事列印，且戶口名簿及戶籍謄本可選擇稱謂欄「養」字免填，民眾若有特殊需求，可申請詳細或省略記事的戶口名簿或戶籍謄本，避免資料過度曝光。

戶政事務所也分析，多數人越來越重視隱私權，但要申請資料時，又擔心隱私曝光，像離婚、收養、認領等記事，若不需曝光個人隱私資料，可向戶所人員申請隱藏，可維護個人的隱私不會被任意記事或列印記載。

此外，收養關係已非罕見，雖無血緣關係，但養育兒女的心力付出並不少於親生子女，但若家庭有疑慮或擔憂，都可提出需求，戶所人員會協助使命必達。

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