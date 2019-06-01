收養、監護等6項法院判決 今起可線上辦理登記

2019-06-01 13:07

〔記者黃欣柏／台北報導〕戶政便民更進一步！內政部上午指出，即日起經由法院判決、調解或和解的收養等6項戶籍登記事項，民眾均可直接使用自然人憑證在家上網申辦，申辦進度也可直接線上查詢，不必再出門往來奔波。

內政部表示，其實從去年7月16日起，內政部就已開放法院判決（含調解、和解）離婚登記、死亡登記等戶籍登記的線上申辦服務，今天起則更進一步新增收養登記、終止收養登記、監護登記、輔助登記、未成年子女權利義務行使負擔登記及出境遷出登記等6項線上申辦服務。

內政部說明，過去民眾在收到法院裁判文件或戶政事務所寄發的出境滿2年通知書後，都必須再跑一趟戶政事務所辦理登記，而現在民眾只要符合申辦資格，就可以直接上網以自然人憑證提出申請，除了收養登記須另行掃描養子女姓氏約定書外，其他各項登記都不須再掃描或上傳證明文件，戶政事務所受理後就會進行查證審核並辦理登記，並於完成後以電子郵件通知，屆時民眾再到任一戶政事務所換發證件即可。

內政部指出，這項戶政便民措施除了可節省民眾臨櫃辦理戶籍登記的時間及交通成本，也可以避免逾期罰鍰的問題，歡迎民眾多加利用，戶政事務所後續審核過程，民眾想查詢申辦進度都可至內政部戶政司全球資訊網查詢。

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