美國收養中國孩童比例下降 但仍是主要領養來源國

2019-03-21 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院近期內公布收養他國兒童數據，在2018年美國收養他國兒童比例降低14%，主要原因是收養中國兒童的案件明顯減少，但中國仍就是美國家庭跨國領養孩子的最大來源國。

根據《美國之音》報導，美國國務院表明，美國收養境外兒童的比例已連續10年下降，在2009年有1萬2753例的跨國收養案件，到了2018年只剩下4059件，主要是受到中國影響，美國家庭收養中國兒童的難度增高，因中方在2017年立法干涉非政府組織（NGO）在中國的活動。

美方指出，儘管中國制定的《中華人民共和國境外非政府組織境內活動管理法》並非針對收養兒童，但許多媒合收養事件的慈善機構都受到該法帶來的負面影響，中方規定國外的非政府組織一定要與公安部門登記成立辦事處，且不得危害中國國家安全。

美國國務院提到，雖然中國另一方面也為自己國家的兒童找到永久性的寄宿家庭，但中國依舊是美國人收養兒童的最大來源國，不過目前美國家庭面對中方祭出的法律規定，確實比較沒有意願再從中國找尋需要幫助的兒童。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/