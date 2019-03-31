花光積蓄11年養400孤兒 暖大叔感動年輕女志工倒追

2019-03-31 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國吉林39歲男子王浩楠在11年內收養400多個無家可歸的孩子，花光積蓄身兼多職，只為了讓他們吃飽穿暖、接受教育。他的善心還打動25歲的年輕志工老師，2人將在今年結婚，盼給孩子一個溫暖的家。

據《梨視頻》報導，王浩楠從小就是孤兒，28歲那年在工地工作，遇到一名拾荒少年，想到自己過去的遭遇，於是決定收養，從此開始，接下來11年內，他先後收養超過400多個父母過世或離異的孩童，目前家中還有28個孩子。

報導指出，為了讓孩子們過好生活，王浩楠花光積蓄四處打工，家中擺滿書桌讓孩子們能念書學習，然而，他2016年在工地工作時，不幸從吊車上摔下，導致無法做重工，現在改開直播賣家鄉特產賺錢。他強調：「雖然咱們難，雖然咱們苦，但咱們不是一個乞丐。」

據悉，庚姓女老師得知王浩楠的善行後，自願到收養中心幫忙當志工，後來被王浩楠的良善和責任心吸引，決定倒追，相差14歲的2人預計今年5、6月就要結婚。

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