安心了！南投縣多所社區高中報到率逾9成

2019-07-12 15:56

〔記者陳鳳麗／南投報導〕公立高中職今天辦理新生報到，南投縣多所滿招的社區高中，擔心會有錄取新生不來報到，經完成報到後統計，中興高中、旭光高中、暨大附中、草屯商工都有9成以上的報到率，其中中興的98%最高，未報到者校方都有電話追蹤，發現這些新生選擇五專或私立高中。

今天是全國各高中職免試入學分發新生報到日，少子化和今年8月108新課綱上路的影響，南投縣的社區高中對今天的報到「既期待又怕受傷害」，擔心報到率不如預期，更擔心錄取的高分群新生臨時變卦，所幸這幾所滿招的高中職，今日的報到率都在90%以上，讓校方稍感安心。

據了解，為了讓報到新生喜歡自己將就讀的學校，國立暨大附中還規劃了闖關攤位，另對新生也有客製化的服務，例如讓來自草屯的雙胞胎新生，以及埔里國中同班的4名同學，依其意願編在同一班，可互相照應。

國立暨大附中報到率92%，旭光高中報到率94%，草屯商工報到率為90%，而中興高中報到率則達98%。各校為了增加新生和家長們的向心力，隨即召開說明會，將繁星計畫、108新課綱內容向新生和家長介紹，另中興高中也針對要報考數理資優班或語文資班學生進行說明。

暨大附中校長張正彥表示，學校針對新生，暑假就規劃了「增能課程」與「活潑多元的三天新生始業輔導」，讓同學們成功銜接下一階段新的學習歷程。

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