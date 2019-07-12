中捷綠線試車噪音擾人 市府同意增設隔音牆

2019-07-12 13:15

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中捷運綠線試車，沿線民眾抱怨噪音擾人，市議員張耀中等人要求改善。市府交通局今（12）日表示，將設置隔音牆及多重減噪措施，同時請捷運公司加強轉彎處磨軌保養、降低過彎車速及調整進出站警示音等，維護周邊生活品質。

捷運綠線啟動機電系統試營運驗證，模擬實際營運班表，每日上午6時行駛至晚間12時。張耀中說，南屯區大新國小緊鄰「文心森林公園站」，老師、家長會反映電聯車離站的音樂會「精準」地傳達到學校3樓教室，要求調降音量，不要影響學生上課。

住潭子區中山路大樓的民眾也反映，住家距離「松竹站」約800公尺，就能清楚聽到捷運電車高頻的磨軌聲，「比台鐵還要吵」！南屯區文心路沿線大樓住戶也抱怨，最近密集的發車測試，讓他們幾乎準確知道下一班捷運何時到來，生活品質大受影響。

交通局長葉昭甫說，避免捷運行駛產生的噪音干擾鄰近民眾，已事先要求主辦機關北捷局於試車時監測音量，研擬噪音改善方案，包含增設隔音牆、吸音板等隔音設施；營運後加強轉彎處磨軌保養、調整輪緣潤滑油量、降低過彎車速及調整進出站警示音。

對此，張耀中認為，交通局能提早進行測試對明年準時通車有幫助，列車行駛噪音或進出站的警示音不只是鄰近學校的站體要監測改善，住宅密集區也應一併做噪音影響實測。他另也擔心，捷運G0站附近原本是重劃區渺無人煙，現在建案齊推，未來要增設隔音牆防噪，是否預定2020年的通車期程生變？

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