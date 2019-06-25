捷運烏日九德站將完工 住戶要求受損路面重鋪

2019-06-25 12:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕捷運綠線預計明年底通車，捷運烏日15G九德站站體因施工，大型施工車輛頻繁進入附近道路，造成路面嚴重破損龜裂，住戶要求一旦完工要全面鋪平，由於一旦通車，九德站人潮將很多，里長建議同時設人行步道或者是人行標線，以保障行人安全。

捷運工程處表示，九德站預計年底完工，8月底前站體的設施大致完工，大型車輛將不會進入；建設局養護工程處則表示，待捷運工程處大型施工車不再進入，便展開路面的重鋪，至於設置人行道或者是人行道標線，會再與交通局協調。

市議員陳世凱辦公室與烏日九德里長陳美香今天到捷運綠線九德站會勘，陳美香表示，九德站前直向的自強街及橫向的興華街只有6米寬，但從捷運開始施工開始，常常有大型施工車輛進入，長期輾壓的結果，造成路面嚴重的破損及龜裂。

陳美香表示，捷運九德站將在年底完工，希望相關單位能重鋪路面，除了基於行車安全，畢竟一旦捷運通後，會有很多遊客進出，關係城市美觀的問題。

市議員陳世凱的助理曾威表示，捷運預計明年底通車，由於九德站在明道中學附近，九德里的居民也相當多，一旦通車，將有很多的民眾從九德站上下車，屆時車潮人潮都會相當多，但週邊道路只有6米寬，建議市府在道路重鋪時，與交通局研究設人行步道或者是人行道標線，以保障乘客安全。

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