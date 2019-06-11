中捷松竹站兩鐵共構 卻只有1處出入口

2019-06-11 12:42

〔記者張菁雅／台中報導〕台中捷運綠線預計在明年底全線通車，而捷運松竹站與台鐵松竹站共構，地方期待通車後帶來交通便利。但台中市議員沈佑蓮今日指出，因緊鄰松竹站的北屯區軍福十九路沒有打通，以致該站只有一處出入口，將造成旅客出入不便。市府建設局長陳大田表示，市府已編列今年度先期計畫經費2.241億元，希望儘速打通道路。

沈佑蓮表示，松竹站位於北屯路與松竹路的交通要道上，鐵路高架化後，台鐵區間車帶給附近居民便利性，日後捷運綠線通車後，預期松竹站人潮將更多。但松竹站目前只能從北屯路進出，東邊鄰近軍福十九路底，目前無法出入，而綜觀台中市所有捷運站、台鐵站，都規劃雙邊可進出車站，唯獨松竹站這處兩鐵共構站，只有一處出入口。

沈佑蓮指出，北屯區旱溪以東地區有8個里，人口數達10萬左右，居民如果要去松竹站搭車，必須繞到北屯路才能進站，原因出在與東側站體平行的東光路尚未徵收，以致軍福19路無法直通車站。

沈佑蓮表示，東光路徵收開通喊了幾十年，徵收及工程費用龐大，建議市府先考慮徵收松竹路與北屯路轉角，也就是鄰近松竹站東側這一小段，長度初估約500公尺，讓軍福19路能直通車站，後續台鐵就能規劃開通東側出入口，未來兩鐵同時營運後，對於旅客進出站的便利性、紓解交通人潮，甚至災害緊急疏散都有莫大助益。

對此，陳大田表示，市府已規劃北屯區東光路計畫道路開闢工程，該案因經費龐大，將提預算審查會討論，朝分期、分段開闢方式進行；其中東光路軍福19路口列為分段開闢第一優先路段，已編列今年度先期計畫經費2.241億元，將提預算審查會討論，積極爭取預算，儘量配合明年底捷運綠線通車時程，希望儘速打通道路。

建設局也說明，北屯區東光路（松竹路一段至東光路892巷）計畫道路開闢工程」，計畫長度1535公尺、寬度30公尺，所需經費54億5330萬元，包含用地及地上物補償費51億7700萬元，工程費2億7630萬元，完工後將可健全捷運松竹站周邊路網。

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