中捷綠線市政府站基地公告招商 開發值上看230億

2019-07-11 10:38

〔記者張菁雅／台中報導〕台中捷運綠線將在明年底全線通車，藍線也已進入綜合規劃階段，位於兩線交會處的捷運綠線台中市政府站具絕佳區位優勢，車站兩旁基地捷G9-1、捷G9-2面積達3660坪，開發總銷金額上看230億元。台中市政府今日公告徵求投資人，預計8月12日辦理招商說明會，至明年1月10日收件截止。交通局表示，歡迎廠商盡早評估申請，把握軌道經濟新商機。

交通局長葉昭甫表示，捷運綠線台中市政府站捷G9-1、捷G9-2基地座落於台中市主要幹道台灣大道及文心路口，位處捷運綠線及捷運藍線交會處，鄰近國道1號、74號快速道路及朝馬轉運站，享有絕佳交通區位優勢；又位於新市政特區，周邊公共設施相當完善，鄰近新市政大樓、秋紅谷、夏綠地公園及國家歌劇院等，周圍百貨商場林立，消費娛樂機能豐富，後勢發展可期。兩基地預估開發量體可達5萬3000坪，未來開發總銷金額初估上看230億元。

葉昭甫說明，此案依大眾捷運法暨大眾捷運系統土地開發辦法公告徵求投資人開發，市府不預設開發內容，由投資人依照市場機制充分發揮，以創造最大開發效益。

葉昭甫強調，有別於一般BOT促參案投資人僅有經營權，此案開發完成後，投資人可依貢獻比例分配建物所有權，自行使用收益與處分，並可於投標時提出整體統一經營管理規劃，針對大樓作整體營運使用，提升投資效益，創造市府、地主與投資人三贏局面。

市府今日公告徵求投資人，同時推出捷G9-1、捷G9-2兩基地，採複式決標方式，投資人2基地一併投標或個別單獨投標，並將以2基地一併投標者優先開標。

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