白宮展開社交媒體峰會之際 推特發生大當機

2019-07-12 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普最愛用的社交工具推特（Twitter），於當地時間週四下午發生故障，影響人數超過7萬人，影響範圍包括美國、歐洲、日本，目前已部分修復。

《CNN》報導，社交媒體推特（Twitter）當地時間週四下午美東時間2時40分（台灣時間凌晨2時40分）發生當機情況，約莫1小時後則是部分用戶可以登入。推特在聲明中表示故障原因是內部系統更換，還戲稱「想念我們嗎」。

報導指出，這起故障剛好發生在美國白宮社交媒體峰會開始之際，推特、臉書均沒有被邀請參加。

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