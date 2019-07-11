被亂邀請到LINE群組... 他用「這個方法」秒解套

2019-07-11 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕不少網友都有被陌生人亂加LINE好友過，而被「亂邀請到群組」的經驗更是讓人不堪其擾，有名網友就分享了自己的經驗，被亂加到群組後他連續傳了將近1分鐘左右的貼圖，「以牙還牙」的貼圖騷擾攻擊也讓他成功解套，被踢出群組。

有名網友在臉書社團「爆廢公社」中分享自己被亂加到通訊軟體LINE群組的經驗，他被陌生人擅自強加進群組後，連續傳同一個「狗狗打頭」的貼圖長達一分鐘，怒喊「再亂邀請啊！看我超渡你！」。

許多網友看了笑翻，紛紛留言表示「我都洗記事本 他們也刪不掉」、「我學起來了」、「洗了一分鐘才踢不簡單」、「下次就用這招」、「感覺好好玩」、「我也是都這樣，然後就趕走很多人」。

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