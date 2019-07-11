馬公打造跳島郵輪示範港 林佳龍：營造澎湖觀光新亮點

2019-07-11 19:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公商港成為藍色公路基地，打造跳島郵輪示範港夢想可望成真！交通部長林佳龍今天視察澎湖馬公港及金龍頭基地，提出藍色公路10年發展計劃，同步提升港埠的建設、船舶的更新及航線的開拓，期待郵輪觀光，帶動台灣觀光再升級。

林佳龍表示，郵輪跳島航程除了要有港埠條件配合，並結合在地多元化的岸上觀光、生態文化體驗，串連附近古蹟景點，擴大發展腹地，才會吸引更多郵輪靠泊澎湖，帶來更多高端的觀光客源，為觀光產業增添新的發展動能，馬公港已完成金龍頭營區徵收，並有眷村文化園區配合，適合發展成為跳島郵輪示範港。

根據交通部規劃，金龍頭營區位處馬公港咽喉位置，是馬公港及市區多元發展的重要腹地，航港局將強化馬公港客運設施，延伸1號碼頭長度至310公尺、水深9公尺，目標船型停泊7.7萬噸郵輪，吸引郵輪業者投入跳島郵輪航線，成為跳島郵輪航線示範港，並辦理金龍頭景觀規劃與硬體設施，創造良好招商條件，與周邊觀光場域串連發展，共同營造澎湖觀光新亮點。

另外，被問到高鐵延伸屏東路線問題，林佳龍說，現在有4個路線方案討論，尚未定案。

澎湖縣長賴峰偉則重申離島交通是中央責無旁貸的職責，希望中央考量澎湖財政困難，力爭全額補貼新台華輪營運虧損，讓澎湖人有艘安全、便捷的新船。對此林佳龍表示全力支持，將列優先補助項目。

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