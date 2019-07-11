治水破功！高市下大雨 鳥松神農路多處積淹水

〔記者陳文嬋／高雄報導〕治水破功！高市受西南風增強影響，市區上午下起大雨，造成多處積淹水，尤以鳥松區神農路淹大水，一度造成人車通行受阻，市府水利局出動怪手開挖水路，提醒民眾留意。
氣象局昨晚針對高雄地區發布豪雨特報，因對流雲系發展旺盛及西南風影響，易有短時強降雨，高市已連續多日下雨，受到西南風增強影響，自昨晚起雨勢變大。
今天持續降下大雨，造成多處道路積淹水，包括鳳山澄清路、左營翠華路與軍校路、楠梓德民路，尤以鳥松區神農路淹水嚴重，影響人車通行困難，提醒民眾留意。
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〔記者陳文嬋／高雄報導〕治水破功！高市受西南風增強影響，市區上午下起大雨，造成多處積淹水，尤以鳥松區神農路淹大水，一度造成人車通行受阻，市府水利局出動怪手開挖水路，提醒民眾留意。
氣象局昨晚針對高雄地區發布豪雨特報，因對流雲系發展旺盛及西南風影響，易有短時強降雨，高市已連續多日下雨，受到西南風增強影響，自昨晚起雨勢變大。
今天持續降下大雨，造成多處道路積淹水，包括鳳山澄清路、左營翠華路與軍校路、楠梓德民路，尤以鳥松區神農路淹水嚴重，影響人車通行困難，提醒民眾留意。