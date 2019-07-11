07/11 各報重點新聞一覽

2019-07-11 06:13

自由時報

高鐵延伸屏東 新增兩案

高鐵南延再增新案！交通部今年四月進行「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」審查，多數委員認為原有燕巢岔出、左營南延兩案，財務可行性低、三十年都無法賺錢而退回，建議改以國土開發角度調整再審。交通部最新規劃出爐，另增經高雄火車站、經小港機場兩案，預計最快下週就將向行政院報告、希望先選定南延路廊再作後續規劃。

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襲警要犯 拒捕擊斃

曾犯下槍擊、襲警案的五十八歲通緝要犯陳宏宗，昨天凌晨在嘉義縣大埔鄉駕駛休旅車遭警方專案小組跟監鎖定，警方以包抄戰術甕中捉鱉，亡命的陳嫌仍做困獸之鬥，倒車衝撞並與警方槍戰，其中一槍極其驚險地擦傷許姓維安特勤幹員，另有兩槍打中警方盾牌；警方還擊三槍，陳嫌頭部中彈命喪駕駛座。

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散佈蘇揆摔筆假訊息 韓粉工程師到案

近日網路流傳、張貼行政院長蘇貞昌參加因公殉職警察告別式摔筆的假訊息，行政院即時發布新聞對外澄清此事，刑事局偵九大隊主動偵查，鎖定在自己臉書表明「道不同不相為謀，志不同不相為友，只支持韓市長」的詹姓電腦工程師，通知他主動到案說明，他表示非常懊悔自己的不當行徑。

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聯合報

軍公教調薪？正反兩案並陳 交蘇揆拍板

明年軍公教是否調薪各方關注，行政院人事行政總處昨天召開「軍公教員工待遇審議委員會議」，人事總處副人事長蘇俊榮會後表示，因正反意見都有，將在彙整相關建議後，兩案並陳送請行政院長蘇貞昌核定。

襲警亡命徒 拒捕駁火遭擊斃…一警頭盔中彈「命大」

槍擊要犯陳宏宗去年底在台南市開槍襲擊兩名員警，警方探查跟監大半年後，昨天凌晨在嘉義縣大埔鄉夾車圍捕；陳至少朝警方開四槍，員警還擊三槍將陳擊斃車內，並在車內搜獲兩把手槍及廿七發子彈。

中國時報

黃國昌涉施壓司法

前年國內單項體育協會全面改選，爆發人頭會員風波，時力立委黃國昌檢舉5名體協高層蒐集交換民眾個資，互灌人頭會員，違反《個資法》，北檢去年將5人緩起訴；但黃國昌認為緩起訴「過輕」，以「太陽花學運」模式率眾大陣仗到北檢抗議「濫權瀆職」，欲逼檢察長出面。高檢署日前將全案發回續查，北檢撤銷5人緩起訴，昨改將5人提起公訴。

嗆見警就殺 六指仔陳宏宗遭爆頭亡

犯下雲林西螺果菜市場掃射案及台南楠西開槍襲警案的要犯「六指仔」陳宏宗，躲藏嘉義大埔山區多時，刑事局獲報陳嫌計畫10日清晨要下山犯案並嗆聲見警就殺，昨凌晨趕在陳犯案前圍捕。陳為突破三面包夾，倒車衝撞並朝員警瘋狂開槍，警方則連開3槍還擊，陳嫌頭部及左小腿各中1槍，當場斃命，也避免讓制服員警再成陳嫌槍靶。

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