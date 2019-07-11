07/11 各報重點新聞一覽
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2019-07-11 06:13

自由時報

高鐵延伸屏東 新增兩案

高鐵南延再增新案！交通部今年四月進行「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」審查，多數委員認為原有燕巢岔出、左營南延兩案，財務可行性低、三十年都無法賺錢而退回，建議改以國土開發角度調整再審。交通部最新規劃出爐，另增經高雄火車站、經小港機場兩案，預計最快下週就將向行政院報告、希望先選定南延路廊再作後續規劃。

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襲警要犯 拒捕擊斃

曾犯下槍擊、襲警案的五十八歲通緝要犯陳宏宗，昨天凌晨在嘉義縣大埔鄉駕駛休旅車遭警方專案小組跟監鎖定，警方以包抄戰術甕中捉鱉，亡命的陳嫌仍做困獸之鬥，倒車衝撞並與警方槍戰，其中一槍極其驚險地擦傷許姓維安特勤幹員，另有兩槍打中警方盾牌；警方還擊三槍，陳嫌頭部中彈命喪駕駛座。

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散佈蘇揆摔筆假訊息 韓粉工程師到案

近日網路流傳、張貼行政院長蘇貞昌參加因公殉職警察告別式摔筆的假訊息，行政院即時發布新聞對外澄清此事，刑事局偵九大隊主動偵查，鎖定在自己臉書表明「道不同不相為謀，志不同不相為友，只支持韓市長」的詹姓電腦工程師，通知他主動到案說明，他表示非常懊悔自己的不當行徑。

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聯合報

軍公教調薪？正反兩案並陳 交蘇揆拍板

明年軍公教是否調薪各方關注，行政院人事行政總處昨天召開「軍公教員工待遇審議委員會議」，人事總處副人事長蘇俊榮會後表示，因正反意見都有，將在彙整相關建議後，兩案並陳送請行政院長蘇貞昌核定。

襲警亡命徒 拒捕駁火遭擊斃…一警頭盔中彈「命大」

槍擊要犯陳宏宗去年底在台南市開槍襲擊兩名員警，警方探查跟監大半年後，昨天凌晨在嘉義縣大埔鄉夾車圍捕；陳至少朝警方開四槍，員警還擊三槍將陳擊斃車內，並在車內搜獲兩把手槍及廿七發子彈。

中國時報

黃國昌涉施壓司法

前年國內單項體育協會全面改選，爆發人頭會員風波，時力立委黃國昌檢舉5名體協高層蒐集交換民眾個資，互灌人頭會員，違反《個資法》，北檢去年將5人緩起訴；但黃國昌認為緩起訴「過輕」，以「太陽花學運」模式率眾大陣仗到北檢抗議「濫權瀆職」，欲逼檢察長出面。高檢署日前將全案發回續查，北檢撤銷5人緩起訴，昨改將5人提起公訴。

嗆見警就殺 六指仔陳宏宗遭爆頭亡

犯下雲林西螺果菜市場掃射案及台南楠西開槍襲警案的要犯「六指仔」陳宏宗，躲藏嘉義大埔山區多時，刑事局獲報陳嫌計畫10日清晨要下山犯案並嗆聲見警就殺，昨凌晨趕在陳犯案前圍捕。陳為突破三面包夾，倒車衝撞並朝員警瘋狂開槍，警方則連開3槍還擊，陳嫌頭部及左小腿各中1槍，當場斃命，也避免讓制服員警再成陳嫌槍靶。

  • 高鐵南延屏東4方案。

    高鐵南延屏東4方案。

  • 犯下槍擊、襲警案的通緝要犯陳宏宗。（資料照）

    犯下槍擊、襲警案的通緝要犯陳宏宗。（資料照）

  • 詹姓電腦工程師在臉書張貼行政院長蘇貞昌參加因公殉職警察告別式摔筆的假訊息。（取自臉書）

    詹姓電腦工程師在臉書張貼行政院長蘇貞昌參加因公殉職警察告別式摔筆的假訊息。（取自臉書）

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