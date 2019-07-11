散佈蘇揆摔筆假訊息 韓粉工程師到案

2019-07-11

〔記者邱俊福、王榮祥／綜合報導〕近日網路流傳、張貼行政院長蘇貞昌參加因公殉職警察告別式摔筆的假訊息，行政院即時發布新聞對外澄清此事，刑事局偵九大隊主動偵查，鎖定在自己臉書表明「道不同不相為謀，志不同不相為友，只支持韓市長」的詹姓電腦工程師，通知他主動到案說明，他表示非常懊悔自己的不當行徑。

詹姓工程師 懊悔不當行徑

據了解，詹男到案時除了表示後悔之意，也聲稱不知道這段影片不是因公殉職鐵路警察的告別式。不過，詹男曾在女禮儀師PO該原始影片的底下留言，理應知道這段影片不是殉職鐵警的告別式，警方懷疑可能是惡意所為。

影片張冠李戴 製不實訊息

警方調查，行政院長蘇貞昌日前至屏東縣參加鄉親公祭追思會，簽名時被當時現場服務的一名女性禮儀師錄影，並將過程PO在臉書，該影片流傳後，住在新北市的四十七歲詹姓電腦工程師觀看到此影片，不滿蘇貞昌有丟筆動作，便透過手機將影片轉PO在自己臉書，並附記「殉職員警的會場，你不願意就別來，拽什麼拽，簽完名字，筆還用丟的」等文字，明顯張冠李戴，製造不實訊息。

這則假訊息立即在網路、LINE通訊軟體等社群快速散佈，指蘇揆出席因公殉職的鐵路警察李承翰告別式時，簽名後摔筆的假消息，引發社會輿論高度關注及討論。事後行政院雖立即澄清非事實，但網路平台上卻仍不斷轉傳。

韓國瑜拜託韓粉：愛與包容

經警方連日追查，發現詹男涉嫌重大，前天通知他到案說明，他也承認是其所為。

警詢後，已將相關卷證函請新北市警局板橋分局依社會秩序維護法第六十三條第五款規定，散佈謠言，足以影響公共之安寧者，可處三日以下拘留或新台幣三萬元以下罰鍰，移送裁處。

高雄市長韓國瑜昨受訪指出，拜託支持韓國瑜的好友遵照愛與包容精神，至於其他個案、當事人應會提出解釋。

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