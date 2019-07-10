痛風不能吃雞肉？ 營養師：沒急性發作時可吃

2019-07-10 21:31

〔記者羅碧／台北報導〕網傳「雞肉屬於高普林食物，容易加重痛風病情，因此痛風患者不可以吃雞肉」，營養師表示，雞肉是屬於中普林食物，痛風急性發作時不要吃，平日可以吃。

郵政醫院營養師黃淑惠表示，每百公克食物的普林含量在25-150毫克屬於「中普林食物」，也就是痛風患者急性發病時不可以吃。每百公克雞胸肉的普林含量是137.4毫克、雞腿肉是140.3，雖然高於豬瘦肉的122.5，以及牛肉的83.7，都還是屬於中普林食物，不是高普林食物。

動物內臟就屬於高普林食物（每百公克食物的普林含量在150-1000毫克），像是每百公克雞肝的普林含量是293.5毫克、鴨肝是301.5、豬肝是229.1，痛風患者平常還是少碰。

值得注意的是，小魚乾屬於高普林食物，而且每百公克的普林含量是1538.9毫克，非常高；扁魚乾、白鯧、鰱魚、虱目魚、吳郭魚、魩仔魚、白帶魚等魚類和扇貝、文蛤、牡蠣、蟹黃等海鮮也是高普林食物，平時飲食就應注意；黃豆、發芽豆類、豆苗、黃豆芽、蘆筍、香菇、紫菜等植物性食物也都是高普林食物。

一般人常忽略的高普林食物還有雞精、滴雞精、濃肉湯、酵母粉等，痛風病人最好不要碰。

不過，黃淑惠提醒，雖然黃豆和黃豆芽是高普林食物，但是黃豆製成的豆腐、豆乾和豆漿屬於中普林食物，除了急性發病期之外，一般痛風的病人還是可以喝豆漿，吃豆腐、豆乾，不是所有黃豆製品都不能吃。

現在正值夏季，常有人認為喝冰啤酒可消暑利尿幫助尿酸排出，但是營養師提醒，痛風患者千萬不要嚐試，因為酒精會阻礙尿酸的排出，使得血液中的尿酸急速升高，反而引發痛風的發作；平時痛風患者一定要多喝水，喝水量以每公斤體重乘以30-35CC，若劇烈運動過後，最好是每公斤體重40-45CC。

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