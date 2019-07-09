大鵬灣水域活動週末「封關」 民眾憂明年沒得玩

2019-07-09 21:40

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣的大鵬灣國家風景區因為該區管理處及大鵬灣公司因合約問題紛擾，區內國際休閒特區僅營運到本月15日，不過並不影響已第2年舉辦的「屏東Ocean Alive大鵬灣水域系列活動」，屏東縣政府連兩個週末舉辦，本週末則是「封關」前最後一個週末。

屏縣府去年舉辦首屆「屏東Ocean Alive大鵬灣水域系列活動」頗受好評，上週末第2屆活動開幕，炎炎夏日玩水讓小朋友是來玩得不亦樂乎，活動今年特別舉辦水上安全宣導，CPR、水中拋繩、SUP或長背板救援及自救技巧的教學能強化水域緊急事故的救援能量，提升民眾對於水域遊憩法規知識及安全觀念，並呼籲民眾到有救生員的合格水域游泳。

上週末的活動就有超過千人參加，大鵬灣畔在燈會後再度迎來熱鬧人潮，但看著揮汗划槳的小朋友，家長擔心若是大鵬灣公司退場，「未來還玩得到嗎？」，即將退場淡淡憂傷的氛圍，也有人直接擔心「明年沒得玩怎麼辦？」。

對此，縣府教育處回應，辦理水域活動是為創造舒適安全的水域運動環境，假設大鵬灣公司真的退場，未來可能採改委託其它遊憩團隊來帶隊，目標就是宣導在安全的水域在安全持續發展增加水域活動人口，而大鵬灣就是安全的水域之一，也會盡量持續在大鵬灣灣域舉辦。

大鵬灣Ocean Alive為期兩週，本週末則是「封關」前最後一個週末。。（記者陳彥廷攝）

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