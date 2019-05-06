台灣燈會真的好驕傲！2件藝術燈品獲國際設計大獎

2019-05-06 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕「2019台灣燈會在屏東」一開幕就佳評如潮，更有不少座藝術燈品美到受邀國外參展，昨晚屏東縣長潘孟安在臉書發文，宣布有2座藝術燈品榮獲義大利設計大獎，文中更以「#我屏東我驕傲」表達喜悅。

潘孟安表示，台灣燈會藝術燈區中的「線花」及「帆城」2座藝術燈品，代表屏東參賽義大利國際設計大獎（A'design award 2019），榮獲義大利設計大獎，將好消息和大眾分享。

藝術燈品「線花」榮獲金獎（Gold Award），作品啟發自屏東縣花九重葛，因花瓣數是「3」，可以從各面向觀察到數字3的倍數變化，更表達生命的存在有各種樣貌與可能性，要常保好奇心，探索我們所處的世界，並珍惜這個美麗的地球。

藝術燈品「帆城」則是獲得鐵獎（Iron Award）的榮耀，以實木構築張起風中錯落的船帆，詮釋船隻群聚在港的印象，也是眾人團結相聚的象徵，承載著眾人的祝福，上達天聽，祈願一年的順心平安。

潘孟安表示，這2件作品這禮拜也報名了德國紅點設計獎，期待再有好消息，要民眾一起幫忙集氣加油。

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