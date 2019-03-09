台灣燈會再傳捷報！「和屏共好」、「一鹿平安」將赴大馬展示屏東驕傲

2019-03-09 23:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣燈會落幕，但殊榮持續不斷，除網紅黃小玫特別為燈會所攝製的影片入選日本世旅遊電影節稿件，日前還有多項花燈將出展國際，「珊瑚之心」更要參展設計賽事後，現在還再傳出捷報，「一鹿屏安」、「和屏共好」花燈，將赴馬來西亞參加當地燈會展出，好消息不斷，縣民比出姆指大讚「成功又令人驕傲的燈會」。

交通部觀光局指出，今年燈會獲好評，請求延長展出聲不斷，但受人、物力考量難以延長，但確實燈會規模及作品都突破過往，除藝術燈區「恆春風巢」等3件作品受邀國際參展；「芒果豬」等燈飾、燈車暑假亦要赴日本睡魔祭，現在更有兩座代表屏東豐富人文及動物的「和屏共好」及「一鹿屏安」花燈將赴馬拉西亞當地燈會，再度發光發熱。

「一鹿屏安」及「和屏共好」以類似伸展台的方式呈現許多燈連景式的組燈，後方還以屏東大武山或是大尖山等等為背景，創作藝術家劉錦芳以屏東的人文融和以及保育類動物為題，結合各類素材製燈，其中鯨鯊及綠蠵龜等，都是近來才在屏東海域被目擊的新動物，雖位在傳統燈區，但題材卻十分新潮。

劉錦芳表示，「一鹿屏安」前景以育類動物如白勞鳥、灰面鵟鷹、梅花鹿、綠蠵龜甚至鯨鯊等動物親情互動為表現方式，後方背景則以屏東的「山與海」為題，大尖山連著船帆石加上在後方以快門捕捉保育類動物的人，傳遞台灣人生態保育的重要，綠蠵龜及鯨鯊更是能完整體現屏東人愛護環境、保育海洋的心。

劉錦芳說，「和屏共好」則以族群融合為主題，屏東地區有許多族群融合，不只強調閩、客、原，還有來自各國的「新住民」，組燈前方以各族群傳統、特色服飾以及生活方式展現，後方背景則以屏東市「萬年溪」橋造型延伸大尖山景，相對應的不同族群的居住景點相互呼應。族群間相互尊重、和平共存、匯聚幸福和快樂為「和屏共好」而努力。

「每年都會和馬來西亞交流」劉錦芳謙虛說，馬來西亞1年會辦春節、中秋節兩次燈會，台灣的燈藝師都會到馬來西亞教學，一次兩座燈出國也感謝觀光局肯定，讓代表屏東特色的花燈出展國外。

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