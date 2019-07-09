花蓮觀光10大人氣名店 「東麥局」奪冠

2019-07-09 20:35

［記者王峻祺／花蓮報導］2019花蓮智慧觀光10大「人氣名店」海選活動結果出爐，總投票數高達88萬票，其中前3名人氣名店票數均超過10萬票，冠軍人氣店最後由「東麥局」拿下，共獲得11萬7千多票，讓店家好開心。

花蓮縣政府與經濟部工業局合作，透過中華電信執行智慧城鄉生活應用發展計畫的服務能量，上月辦理「2019花蓮智慧觀光10大人氣名店海選活動」，投票時間歷時1個月後，票選結果出爐，由民眾選出心中最棒的花蓮店家。

前10名店家均具備多元支付服務，民眾可以電子票證、信用卡、電子錢包及跨境支付等4種無現金等支付方式進行交易，簡化消費者付款程序及降低商家交易成本。

縣府觀光處長唐玉書說，海選活動民眾投票熱烈，店家也全力催票，花蓮智慧觀光10大「人氣名店」海選總投票數高達88萬，其中前3名人氣名店票數皆超過10萬票。她說，第1名由投票數高達11萬7481票的人氣名店「東麥局」獲得殊榮，第2名為 「張瑋烤肉蛋吐司」，投票數11萬5134票、第3名為「村上村屋涮涮鍋」，投票數11萬1543票、第4名至第10名人氣名店依序是 「商校街刨冰豆花」、「不一樣的瘋味」、「鮮道味」、「東大門韓式炸雞」、「原香嘟論竹筒飯」、「螃蟹王」、「元珍茶」。

唐玉書說，此次海選活動具國際化，參選店家同步提供繁體中文、簡體中文、英文、日文與韓文等多國語言介紹店家特色，不僅藉人氣投票活動提升花蓮觀光旅遊關注度，同時將增加店家在國際上的曝光機會。

網友心中票選出冠軍的名店「東麥局」，以360度鐵棒烤法，讓玉米裡外一起熟透且不接觸任何燒焦有害物質，口味可依照客人需求進行調整；亞軍「張瑋烤肉蛋吐司」的吐司經過木炭炭烤，並選用醃漬一天一夜的里肌肉以炭火炙燒後，塗上秘傳烤肉醬；季軍「村上村屋涮涮鍋」則以蔬果輕火鍋聞名，蔬果湯底搭配頂級和牛及新鮮水產，擄獲不少老饕味蕾。

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