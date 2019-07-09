愛在千萬里 吉爾吉斯共和國家扶孩子遊台南

2019-07-09 13:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕家扶基金會直扶國家吉爾吉斯家扶中心BEMS足球隊，繼2016年與南台南家扶中心青少年以「球」會友的友誼賽後，今年該隊18位足球隊青少年再次來訪，在家扶精心安排下，參觀奇美博物館、品嚐台南道地美食小吃，串起台灣愛心無限遠。

家扶基金會從2012年設立吉爾吉斯家扶中心（吉爾吉斯共和國是位於亞西地區的國家），剛開始運作時，當地居民還懷疑有外國人願意無條件的幫助他們。

南台南家扶中心表示，此行的18位青少年均接受家扶幫助，也因家扶的資助，讓原本國中畢業後就必須前往鄰近國家打工賺錢的他們，改變了家庭的生活，由於吉爾吉斯足球風氣興盛，家扶成立了BEMS足球隊，讓孩子學習球技外，也激勵他們拓展國際視野。

成員之一Razzak今年也透過家扶海外菁英培植計畫，申請來台就讀東海大學社工系，希望傳承家扶服務弱勢的精神，期盼能順利獲得資助來台就讀，Razzak更希望將來能成為認養人，一起跟隨家扶做愛的循環工作。

南台南家扶中心主任李保良表示，家扶過去靠著美援資助許多國內貧困兒童，現今行有餘力之時，開始反饋國際社會，民國2004年起，已陸續在海外設立服務據點，包括蒙古、吉爾吉斯、史瓦帝尼、越南、柬埔寨、約旦及菲律賓等地，也讓台灣從愛心輸入國變成愛心輸出國，體現了扶助貧童無國界的精神。

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