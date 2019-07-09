慘！水稻「吸汁」害蟲吃飽 整片稻田乾枯倒伏投降了

2019-07-09 12:13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕水稻「蝨燒」了！彰化伸港傳出有10公頃水稻田嚴重失收，原來是遭逢水稻害蟲「褐飛蝨」大舉入侵，吸食水稻莖稈汁液，讓整片稻穀植株乾枯倒伏，農民欲哭無淚！

「今年黑腳煙仔實在太嚴重了！」受害稻農表示，他們都叫「褐飛蝨」為「黑腳煙仔」，這可惡害蟲今年數量多到離譜，直接在水稻莖稈「吸」水稻的汁液喝，不只是影響稻穗，還讓整叢稻桿都枯黃，整片倒在地上，收成減少了5成！

彰化縣農業處農務科長蘇啟懷表示，已會同台中農改場前往了解，研判「褐飛蝨」數量偏多的原因，應該是與去年暖冬有關，因為「褐飛蝨」不耐低溫，以往都會在冬天遷飛到溫度較高的國家過冬，但因為去年冬天氣候好，造成較多「褐飛蝨」留在台灣。

蘇啟懷強調，暖冬讓「褐飛蝨」蟲體增加，加上今年5、6月間因為梅雨鋒面所帶來的西南氣流，也讓部分「褐飛蝨」隨著氣流遷飛來台，在暖冬與西南氣流的加乘效應下，也讓一期稻作出現「褐飛蝨」的蟲蟲危機。

蘇啟懷指出，目前發現「褐飛蝨」水稻田都在伸港鄉，遭受蟲害的稻田也很集中，由於一期稻作已到收割期，因此，7月26日將辦理防治「褐飛蝨」教育訓練，加強稻農的田間管理。

蘇啟懷說，防治「褐飛蝨」最主要是掌握防治時機，也就是農民從水稻進入孕穗期開始，如果發現每叢水稻有5隻以上的「褐飛蝨」蟲體，就應該進行藥劑防治，用藥前要先引水灌溉，讓「褐飛蝨」向上移動，可以增加接觸藥劑的機會。

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