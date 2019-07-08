喝酒面紅紅 小心罹患食道癌風險比正常人高

2019-07-08 22:18

〔記者李容萍／桃園報導〕仲夏夜與三五好友聚餐，幾杯黃湯下肚後，有人的臉色會發熱漲紅，有人則面不改色。醫師提醒喝酒會臉紅，小心罹患食道癌風險比正常人高！喝酒易臉紅者，代表體內缺乏乙醛去氫酶，肝臟無法代謝酒精轉成的乙醛，導致血管擴張出現臉潮紅現象，建議應比一般人減少酒精攝取量，甚至應戒酒降低罹癌機率。

桃園市聯新國際醫院肝膽腸胃科醫師王尹宸表示，乙醛是世界衛生組織認定的一級致癌物，長期累積體內，恐會提高癌症發生率，其中又以頭頸癌、食道癌風險最高，美國建議的酒精標準劑量是男性每天攝取14公克酒精，大約是2瓶啤酒的量，正常男性1天喝超過標準劑量，罹癌風險會上升5倍，如果喝酒易臉紅族群，罹患食道癌比例比正常人高40倍，如果飲酒過量甚至會上升80倍。

臨床上，一名50多歲的男子平時有喝酒習慣，因關節疼痛經常服用止痛藥，日前胃部不適，經由門診安排胃鏡檢查，發現是第1期食道癌，經治療後恢復情況良好；另一名50多歲男子就沒這麼幸運了，因為吃檳榔又抽菸喝酒，發現吞嚥時喉嚨有異物感，甚至吞嚥固體食物會吐出來，胃鏡檢查確診為第3期食道癌，接受化放療治療，癌細胞仍轉移無法痊癒。

王尹宸表示，食道癌初期症狀不明顯，出現吞嚥困難、胸口灼熱、體重減輕等情況應提高警覺，少數人甚至會有呼吸困難、淋巴結腫大症狀，特別是本身有頭頸癌、菸酒檳榔重度使用族群，以及少數接受過食道腐蝕性傷害等高風險族群，更要定期接受胃鏡追蹤篩檢。

衛福部2019年最新死因統計，癌症連續第37年蟬聯國人10大死因之首，食道癌死亡率為男性癌症死因第5，平均死亡年齡為59歲，食道癌95％以上都是鱗狀細胞癌，主要風險因子是菸、酒、檳榔，近年國人抽菸及嚼食檳榔比例逐年下降，但喝酒比例卻逐年上升，顯示酒精是致癌主要因子。

根據統計，台灣人體內基因缺乏乙醛去氫酶比例高達50％，代表每兩人就有一人有基因缺損，坊間醫院健檢中心部分提供酒精代謝基因分析檢測，透過基因檢測，能早期發現自體酒精代謝基因是否缺乏，及早做好健康管理，避免攝取過多酒精。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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