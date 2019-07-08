恆春人憂無法「在地生產」 潘孟安︰醫中計畫不斷炊

2019-07-08 20:32

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕專責恆春半島婦幼科的恆春基督教醫院，近日拋出沒人關心「醫中計畫（醫學中心醫師支援醫療資源不足地區計畫）」年底到期，明年恆春半島失去支援醫師，恐再回到婦產科醫師不足困境；屏東縣長潘孟安昨特別越洋澄清，偏鄉醫療是他施政重點，「醫中計畫」是屏東強力爭取，明年肯定持續執行，民眾不必擔心。

「醫中絕不可能斷炊，這是我對故鄉人的承諾！」人在國外開會的潘孟安，昨早特別越洋致電強調，2016年爭取到「醫中計畫」後，今年更推動政府將支援偏鄉醫療列入醫學中心評鑑項目，偏鄉醫療是屏縣府施政的重中之重，各醫療院所7月份開始送件後，「醫中計畫」絕不會在年底終止。

針對恆春半島「在地生產」問題，屏縣府衛生局指出，最關鍵的3個因素，就是醫療人力到位、設備及護理團隊及當地口碑、信心的建立，同時透過「在地生產」補足醫師的人力，恆基的婦產科團隊也不斷精進，但居民對當地醫療的信心仍有待提升。

「居民應該挺在地醫療，促進良性循環！」屏縣府衛生局表示，將鼓勵各醫院帶著「醫中計畫」的知名醫師，到各社區進行衛教，讓居民對這些遠道支援的醫師更有信心，也是種另類行銷，民眾知道政府已經給恆春半島好的醫療支援及人力，民眾不需要經常往百公里以外地區就醫。

此外，有部分居民認為恆春半島醫療院所採用「三流用藥」，屏縣府衛生局也嚴正聲明，強調健保用藥絕沒有「大小漢」，藥品種類都與市區醫院同步，希望民眾對逐漸進步的偏鄉醫療能更有信心。

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