台南幫弱勢勞工修屋6年91戶 志工千萬人力成本全免費

2019-07-07 19:46

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市勞工局推動職災、弱勢勞工房屋修繕方案，6年來已完成91戶，參與的各行業專業志工有錢出錢有力出力，前後共出動4000多人次，投入人力成本約1000餘萬元，免費為弱勢者修繕房屋，造福弱勢勞工。

這項修屋行動，今天在東區又完成一戶，當事人在漏水房舍修繕完成後，直說「真感謝！」這名勞工楊女士原本擔任旅社房務清潔員，於2017年10月在工作中，不慎踩空跌倒，造成胸腰尾椎扭傷及多處挫傷；楊女士因需持續就醫復健無法上班遭公司解雇，其住家屋頂雨遮破損，每逢下雨嚴重漏水、廚具也破舊不堪使用，她卻無力修繕。

勞工局為獲悉後，開始協助修繕房舍，今天更結合台南市電氣業職業工會、台南市木工業職業工會、台南市鋁製品製造裝配職業工會，一起合力改善其居家環境。南市鋁製品製造裝配職業工會志工郭智仁與家人起將一、二樓破損鋁窗紗門汰換為新紗門，而台南市志願服務協會也出動了20幾名志工協助清潔回收回來的家具。

勞工局長王鑫基表示，弱勢勞工房屋修繕截至目前已完成91戶，其中大台南總工會與社團法人台南市勞工志願服務協會結合資源協助50戶材料費近400萬餘元。專業志工共出動4000多人次，節省人力成本1032萬元。希望藉由拋磚引玉，號召更多資源投入公益，透幫助更多弱勢勞工。

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