台南有故事ㄟ厝幫弱勢修屋 黃偉哲打氣送電鍋

2019-06-16 23:56

〔記者楊金城／台南報導〕「有情有疼心、有故事ㄟ厝」，台南市勞工局結合各工會修繕志工推動職災、弱勢房屋修繕方案，至今完工89戶，第90戶修繕個案正在東山區林安里趕工中，市長黃偉哲今下午特地前來致贈電鍋，關懷受災家庭，並慰問修繕志工的辛勞致上敬意。

黃偉哲說，盼藉由職災弱勢房屋修繕方案，拋磚引玉，號召更多人以實際行動來幫助弱勢勞工家庭，支持台南成為一座有情有疼心ㄟ城市。

東山區林安里林姓男子住了幾十年的平房，在4月底疑因電線走火幾乎燒毀，他因行動不便還受到嚴重燒燙傷。災後龐大的醫療費用及房屋修繕費，讓原本經濟不好的林家處境更是雪上加霜。

勞工局號召台南市鋁製品、金屬加工業、電氣、泥水、木工、餐飲及油漆工程等工會志工協助屋主重建家園，值得一提的是，部份建材是資源回收再利用，不僅化腐朽為神奇，也多了愛心。

勞工局長王鑫基說，修繕總費用約23萬元，由大台南總工會、台南市勞工志願服務協會及東山區當地行善團支出，修繕志工自上月中旬起利用假日輪流進行房屋修繕，預計本月23日完工，不到一個月就能讓災民歡喜重新入厝。

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