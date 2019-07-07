德國合唱大賽 竹縣嘉興、桃山國小勇得金質獎、特殊表現獎

2019-07-07 10:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉嘉興國小及五峰鄉桃山國小的原住民小朋友，3日至7日赴德國參與「第11屆布拉姆斯國際合唱音樂節暨合唱大賽」，越洋傳回佳績，嘉興國小摘下青少年組、民謠組雙料金質獎，其中民謠組的《tminun 泰雅織布歌》獲頒大會特殊表現獎，桃山國小則獲青少年組銀質獎。數月陪伴孩子週末練唱的家長們紛紛感動落淚！

嘉興國小及桃山國小合唱團成員穿著傳統泰雅服飾上台演唱，嘉興國小演唱泰雅族傳統歌謠、世大運主題曲《擁抱世界擁抱你》及菲律賓民謠等，桃山國小則帶來由蘇美娟校長編曲的泰雅歌謠《mnanak na qalang（奇幻部落）》及19世紀西方音樂名作，並於各交流場合帶來賽德克族《看見彩虹》、布農《拍手歌》、卑南《hay yan ho hay yan》，呈現台灣多元文化風貌。

「愛唱歌的孩子是幸福的！」桃山國小校長蘇美娟表示，這次賽事與交流活動，獲得部落族人、師長、縣府的大力支持外，也帶給小朋友很大的信心，其中2首外語歌謠的難度突破了孩子們以往的學習經驗，與其他國家優質合唱團共同分享演唱經驗及交換對樂曲的詮釋心得，大大擴展偏鄉學校的藝術視野與學習經驗。

桃山國小六年級生張羽婕説，練唱的過程很辛苦，但老師們鼓勵他們，既然犧牲那麼多假日，應該一起努力，彼此成就。很高興努力有了好成果！

縣長楊文科長肯定嘉興國小、桃山國小用音樂感動了大家，為校、為縣、也為國爭光；感謝各界的援助，讓小朋友們圓夢，也成功完成一趟國民外交之旅。比賽勇奪金質獎、銀質獎，並得到大會評審團一致好評，拿到唯一的特別獎，這是全校師生努力的成果！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法