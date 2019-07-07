網友傻眼！ 嗆5秒KO卻神隱？ 林志成：擔心打傷館長

2019-07-07 00:41

〔即時新聞／綜合報導〕55歲前健美國手林志成約戰「館長」陳之漢，嗆聲「18秒內能把館長擊倒」，但館長遲遲等不到林前來台北赴約，氣得怒嗆「一定把你打到滿臉血、斷雙腿」。林志成6日先放話5秒就能打趴館長，但事後又改口要約館長8月18日到自由廣場單挑，透露原因之一是擔心把館長打傷。

林志成向館長下戰帖比拳擊，放話「18秒內絕對把對手打趴」，館長爽快接受挑戰卻遲遲等不到林志成，林受訪先是解釋，比賽應該是要在公開場地，2人在眾人面前決一死戰，因為私下格鬥沒有保障，也可能違法。事後又嗆聲，要約館長8月18日當天或之後來比賽，地點則是自由廣場，他還會邀請各方好手共襄盛舉。

綜合媒體報導，對於向館長下戰帖又遲遲不出面，被質疑是否怯戰，林志成受訪則澄清，指館長隨便打電話就找他去比賽，他有課程無法抽身離開，「我跟你打是我吃虧耶，我如果先跟你打，我如果先跟你打不小心誰受傷都沒關係，你又要跟人打，打輸我也沒面子，我們台灣人耶。」他強調自己擔心打傷館長，會導致館長之後無法再跟中國拳王練喻軒比賽。

PTT網友見狀紛紛傻眼，留言狠酸「找人單挑的沒時間，答應的有時間，花黑噴？」、「叫小很差欸！！這爛理由你還想的出來～」、「都你一張嘴」、「這樣說都不會臉紅的，可以 這很中國」、「我覺得館長不會再理他了」。

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