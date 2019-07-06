今晚不應戰！林志成約戰嗆「打趴」館長 時間地點曝光

2019-07-06 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢昨（5日）接受55歲的前健美國手林志成約戰，結果卻等不到人，讓他怒嗆要把林打到滿臉血。林志成得知消息後再嗆「5秒就能把館長擊倒」。最新消息則是，林志成認為，私下格鬥沒保障，也可能違法，因此他約館長8月18日到自由廣場單挑，還透露要邀請各路好手共襄盛舉。

住在雲林縣褒忠鄉的林志成向館長下戰帖，表示不滿館長常在直播中開黃腔、罵髒話，還挑釁中國，決定向館長單挑比拳擊，還嗆「18秒內絕對把對手打趴」。館長爽快接受挑戰，強調會等他到今天凌晨2點，最後卻等不到人，讓館長相當不滿，在臉書怒嗆等他到今晚8點，還會讓18秒，揚言將林打到滿臉血、斷腿。

據《三立新聞網》報導，對此，林志成解釋，他4月就到成吉思汗林口館遞出挑戰書，還等了1個多小時才離開，但等了77天館長方卻都沒消沒息。他認為，比賽應該是要在公開場地，2人在眾人面前決一死戰，因為私下格鬥沒有保障，也可能違法。

林志成更再放話，約館長8月18日當天或之後來開打，地點則是自由廣場，還透露他會邀請各方好手共襄盛舉，「若館長能一路取得冠軍，這樣才有面子啊！」似乎打算打群體戰。

PTT網友見狀狂酸林志成「踢館的人屎尿還那麼多 丟臉」、「統派先烙人集結吧，還要挑時間給你紅？」、「呵呵，和人嗆聲約戰，結果還要別人配合你」、「他嗆這些話都不會覺得不好意思嗎 XD」、「很怕單挑吧，不然怎麼變成圍毆？」。

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