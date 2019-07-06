囂張！嗆館長不知死活 林志成再撂話：5秒KO你

2019-07-06 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕55歲的前健美國手林志成向「館長」陳之漢下戰帖，嗆聲18秒內要把館長打趴，館長爽快答應昨（5日）晚對決，但等到今凌晨2點卻未見林的身影，氣炸反嗆要把林志成打到滿臉血。對此，林志成得知消息後再嗆，「館長不知死活，白目，真的打，5秒他就倒了」。

住在雲林縣褒忠鄉的林志成向館長下戰帖，表示不滿館長常在直播中開黃腔、罵髒話，還挑釁中國，決定向館長單挑比拳擊，還嗆「18秒內絕對把對手打趴」、「不然我從今以後退出運動界！」

館長則爽快接受挑戰，強調會等他到今天凌晨2點，不過直到最後林志成都沒出現，讓館長相當不滿，在臉書怒嗆，自己會等到今天晚上8點，還會讓18秒，揚言將林打到滿臉血，且還要將他的腿打斷。

據《三立新聞》報導，林志成受訪時再度公開嗆聲「不要戴手套」，強調要打就要在大眾擂台上打，「在大眾面前贏了才風光」，不要躲在健身房裡，狠嗆館長：「不用18秒，5秒就能把他擊倒！裁判哨聲一響，雙方不逃避對打的情況下，5秒就能把館長幹掉」。

林志成認為，私下格鬥沒保障，「如果是在他的場地，打死他我就犯法了」，但是「如果是公開的場合，比如自由廣場，我打死他我就是英雄了。」林最後還說會開記者會通知館長何時比賽，要他報名參加，還不忘再嘴一波嗆，「館長不知死活，白目，真的打，5秒他就倒了」。

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