長榮勞資再協商 工會代表：空服員團結換來的

2019-07-06 13:39

〔記者周敏鴻／桃園報導〕長榮航空空服員罷工第17天，勞資雙方將於下午2點在桃園市政府展開罷工後第3次正式協商，將代表協商的桃空職工理事廖以勤出發前，感謝空服員的堅持，她說，協商可能有成果，也可能沒進展而再回到罷工棚繼續罷工，無論如何，所有的成果，都是空服員的堅持、勇氣與團結換來的。

廖以勤說，罷工空服員們堅持了17天，非常了不起，令人敬佩，在戰鬥的過程中，每位空服員都成長很多，也吸取很多養份，多了許多勞權意識，更激勵全台灣的基層勞工。

苦行戰隊昨天走了10小時才抵達凱道，廖以勤說，蔡英文總統因此聽到空服員的聲音，政府才願意站出來說話，而政府的施壓對於長榮航空資方，絕對是有影響的。然而，罷工空服員們一定要相信自己，所有的成果，都是罷工空服員的堅持、勇氣與團結所換來的。

廖以勤透露，下午的協商，工會將推派8位協商代表，並有少數工會幹部將列席，將針對過去協商差距較大的內容，進行討論，其中部分內容更在非正式協商時，已進行過細部討論。

廖以勤希望罷工空服員在協商未結束前，繼續在罷工棚內堅持，她也保證，工會與空服員只要拿出決心，定能帶回很好的協商內容，能保護每一位會員，讓每個人都能平安回去上班，「沒有人會落單」。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法