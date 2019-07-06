長榮勞資下午協商？長榮：尚未收到通知但已做好隨時協商準備

2019-07-06 11:16

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會罷工進入第17天，長榮航空與工會雙方已經連續3天有私下不公開的見面，就團體協商架構、法律文字及程序進行討論；據了解，勞資雙方今日下午可能會有第4次碰面。長榮航空發言人陳耀銘表示，昨日雙方律師見面交換意見後，就是各自將討論內容帶回研究，長榮航空這邊有表達不排斥今日繼續談，且協商談判小組及律師都有做好準備，隨時都能再與工會談，但何時要談會依照勞動部安排。

對於詢問是否會接受上次協商時，提出不霸凌、設罷工預告期、速還三寶3項訴求，陳耀銘表示，協商理論上會持續就這些有歧見的點進行討論，但現已進入談判程序，他不方便表示意見。

長榮勞資雙方上次協商時，長榮提出不霸凌訴求，主要是保護員工反職場霸凌，保護消費者需有公益性條款，希望桃空職工在團協中承諾，不因員工是否加入桃空職工，而有任何霸凌、歧視、貶抑或其他違法及不當言行。

罷工預告期則是因桃空職工3年罷工3次，要求包含離島航線絕對不得罷工之外，也應在日後給予公司及主管機關合理罷工預告通知，確保無辜旅客權益。最後訴求是呼籲工會盡快歸還組員三寶，不要再以程序問題拖延阻攔，坦然面對空服員取回三寶的心聲。

不過上述訴求桃空職工則認為，霸凌員工這部分，從罷工首日依法拉罷工糾察線，面對的是長榮公然恐嚇回公司給妳好看，覺得長榮航空才是霸凌的一方；罷工預告期會遵守法令規範，但不會接受長榮要求訂定不對等的和平義務；歸還三寶方面，只要長榮儘速協商，答應不秋後算帳條款、不強迫簽不對等和平義務，讓團體協約提早簽定，罷工就會提早結束，就能歸還所有空服員三寶。因此，雙方歧見仍有待再次協商解決。

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