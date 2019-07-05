招募空服員考「勞基法84-1」 長榮：讓員工了解工作性質

2019-07-05 19:05

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕長榮航空今天正式在官網公告招募空服員約200人的詳細內容，即日起開放報名至8月底，9月起陸續分梯報到；另外，這次筆試內容除了心算測驗、適職評量，還有勞基法84-1條內容（不受勞基法30條，勞工正常工作時間，每日不得超過8小時，每週不得超過40小時等規定），讓有意進入長榮航空員工，了解工作性質特殊性。

長榮航空表示，從105年中華航空首次罷工行動後，當時空服員要求拒簽84-1條，引發各界對這個條文的重視；從那之後，長榮航空招募空服員的筆試內容，就都有加考勞基法84-1條，而且是在經過說明會後，以選擇題方式去考，主旨是讓應試者了解工作性質，難度不會很高。

報考資格需是大專院校以上畢業，具備TOEIC600分以上、IELTS4.5以上、TOEFL iBT達64分以上、TOEFL ITP達480分以上、BULATS達45分以上等其中一項；矯正後視力達0.8，並合乎長榮規定的體格標準。

初審面試及筆試內容包含，資格審查、儀態評選、服務適職性、英文及台語發音等進行初步篩選；筆試則有心算測驗、適職評量及勞基法84-1說明會後測驗。另有適性測驗，安排職業適性診斷測驗。面試方面則包含主管面試、英文面試兩項。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法