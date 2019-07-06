世紀鋼鐵回填農地惹民怨 公司喊冤、市府認定違法

2019-07-06 12:55

［記者謝武雄／桃園報導］位於觀音區世紀鋼鐵公司近年來由於業務擴展，收購工廠周邊農地達1萬多坪，公司除積極辦理農地變更外，也進行農地整平；市議員歐炳辰認為世紀鋼鐵大量回填營建廢棄物、廢土堆置鋼鐵、製造噪音及空污，已經造成多處水路中斷，昨天帶領近百位民眾前往抗議；世紀鋼鐵董事長賴文燦則表示，回填是避免附近淹水，附近民眾都稱讚不已。

地政局地用科長邵俊宏表示，該土地目前的地目還是農地，因此不得任意回填任何土方、建築廢棄物，違反農地農用規定，初步認為違反區域計畫法，根據勘查結果，堆置廢土地點為觀音區埔頂段654地號等數十筆農牧用地，但切確使用土地及範圍仍須進一步會勘；下週將邀集農業局、環保局、建管處、中壢地政事務所等機關及土地所有權人再次至現場會勘釐清違規使用範圍及違規行為人，後續並將依區域計畫法等相關規定處理，同時命其限期改善。

賴文祥說，公司大約購買1萬多坪農地，目前正在辦理工業用地變更，為了方便民眾進出，還開闢了一條道路，如今被命名為金廣路，至於農地回填部分，是因為附近民眾反映會淹水，公司才將農地墊高，民眾也很感激公司的作為。

歐炳辰昨天也邀集市府地政局、農業局、養護工程處、水務局、環保局、桃園農田水利會、區公所、金湖里辦公處及廣興里辦公處，實地辦理會勘，上百位民眾也到現場聲援，並拉起抗議白布條。

歐炳辰說，世紀鋼鐵不僅回填營建廢棄物，也擅自變更金廣路原有高度及面貌，導致觀音往中壢主要幹道中山路每逢大雨必定淹水，人車無法通行，民怨四起，最近又接獲多位民眾陳情，世紀鋼鐵又大量回填營建廢棄物，才邀請相關單位會勘，希望市府重視此案並要求限期改善，平息民怨。

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