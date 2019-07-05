機車年輕族群事故多 鼓勵上機車駕訓可領千元補助

2019-07-05 22:54

〔記者鄭瑋奇、實習記者魏衣君／台北報導〕暑假期間青少年機車事故多，根據統計資料顯示，從101年開始，每年8月份起，年輕族群事故件數就會開始增加；而機車騎士及乘客每10萬人口死傷率，18歲開始飆升，最高至約8000人；21歲開始隨年齡增長下降，約35歲趨於平緩，每10萬人死傷約1000餘人。交通部表示，推估是青少年戶外活動及初考領機車駕照出遊機率增加，為加強駕駛人交通安全觀念，今年針對參加機車駕訓班，並於11月22日前考取駕照民眾，每人將補助訓練費1000元，目前名額僅剩不到7000個。

根據警政署統計，自96年起，機車使用者死亡人數占交通事故死亡人數超過6成、受傷人數超過8成；近5年機車A1類事故死亡人數約3500人，占總A1類事故死亡人數近50%，而機車事故肇事原因前6名，皆與駕駛人交通安全觀念相關。交通部表示，年輕的機車駕駛人因訓練不足、風險意識薄弱，在取得駕照後4年內，較易造成交通事故。目前全台共有24家有辦理機車訓練的駕訓班，費用在2800至3700元間；呼籲年輕學子可以先參加機車駕訓班，建立正確用路觀念，並學得安全騎乘技巧，以減少不幸事故發生。

今年4月16日起，交通部公路總局推出上機車駕訓班，順利考領駕照可補助駕訓班學費1000元，公總表示，補助名額開出逾8000個，目前僅剩餘6782名，共有10個縣市都有民眾申請，其中有超過6成在雙北市。駕訓班業者指出，機車駕訓除學科講授安全觀念外，還有主要著重在訓練平衡感、方向燈使用、變換車道及轉彎如何擺頭查看等術課讓民眾實際操作。

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