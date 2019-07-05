蜜蜂消失 蜂農免費提供「百萬雄兵」協助絲瓜農

2019-07-05 17:45

［記者黃淑莉／雲林報導］蜜蜂數量驟減，嚴重衝擊農作物收成，雲林斗南鎮農會除辦理「蜜蜂Long Stay」養蜂計畫，今年與古坑蜜蜂故事館合作「田間放蜂計畫」，無償提供蜂箱幫助絲瓜專區瓜農授粉。

斗南絲瓜專區栽種面積約100多頃，一年收成兩季，年產值約7000萬元，絲瓜品質受消費者肯定，但因蜜蜂量銳減，少了蜜蜂授粉，不但影響結果率與良率，且人工授粉增加人力成本，令許多的瓜農苦惱。

有鑑於此，斗南鎮農會去年執行「蜜蜂Long stay」，由農會自己養蜂再提供瓜農授粉，試辦成效不錯，不僅降低人工授粉的勞力付出，整體出貨的良品率提高，瓜農收益增加。

古坑蜜蜂故事館創辦人程錡養蜂40多年，看到農民因蜜蜂消失苦惱，2016年推動「田間放蜂計畫」，免費提供蜂箱幫助農民授粉，今年與斗南農會合作，提供27箱蜂蜂超過百萬隻蜜蜂協助絲瓜農授粉。

蜜蜂故事館企劃行銷人員陳竑凱表示，蜜蜂授粉期間絕對不能噴藥，透過田間放蜂計畫不僅提高結果率及品質外，也推廣友善耕作栽培。

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