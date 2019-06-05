頭社絲瓜結果率減 放蜂20萬救產量

2019-06-05 17:52

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭頭社盆地是全國最高海拔的絲瓜生產專區，種植面積約50公頃，夏季產量佔全國的一半，惟近年農民反映田區蜜蜂數量銳減，嚴重影響絲瓜結果率，為維持絲瓜產量，當地魚池鄉公所購置25箱蜜蜂，約20多萬隻，今分送到頭社5個產銷班產地，盼透過蜜蜂增加授粉率，提高產量。

頭社絲瓜農表示，依照正常情況，有蜜蜂授粉的絲瓜，結果率能維持7成，反之恐連2、3成都不到，近年則因蜜蜂減少，加上天氣不穩頻頻下雨，以致蜜蜂不採蜜，絲瓜結果率銳減，盼以放蜂增加蜂群密度，能讓產量回升。

魚池鄉公所說，受氣候變遷與土地開發利用，野外傳粉昆蟲減少，造成授粉不足，許多農田都出現產量降低或不結果的情況，嚴重影響當地絲瓜結果率。

魚池鄉長劉啟帆、立委蔡培慧，以及魚池農會總幹事王威文等人，今則是在公所陪同下，載著25箱蜜蜂送到頭社5個絲瓜班產地，盼利用蜜蜂吸吮花蜜自然授粉，增加蜜蜂密度提升結果率，透過簡單又有效的放蜂，提高授粉還兼具生態環保，取代人工授粉，降低生產成本，提升絲瓜品質與產量。

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