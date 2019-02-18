沒蜜蜂來授粉 斗南農會養「百萬大軍」

2019-02-18 15:49

［記者黃淑莉／雲林報導］這幾年蜜蜂數量銳減，衝擊許多作物產量，斗南鎮是國內重要絲瓜產區之一，因沒有蜜蜂瓜農要一朵一朵以人工授粉，斗南鎮農會辦理「蜜蜂Long stay」計畫，農會養蜜蜂幫忙授粉，目標是養百萬隻。

斗南農會精米工廠內有一處養蜂專區，多才多藝的農事指導員陳金宏化身為養蜂員，他為了勝任這項工作，特別去學如何養蜂，冬天蜜源少，陳金宏特製添加有花粉、梅子醋、米酒及麵粉的美食餵蜜蜂。

陳金宏表示，冬天蜜源少才需要餵養，3月後百花盛開，蜜源多就可以讓牠們外出採蜜，不過因為農會養蜜的目的是要幫忙授粉不是採蜜，為避免牠們遭遇不測及增加蜜蜂數量，初期以餵養為主。

斗南鎮農會供銷部主任張耀裕指出，斗南絲瓜專業區約有70公頃，加上其他地點，栽種面積近百公頃，由於蜜蜂量少，瓜農都要以人工授粉，耗時又耗工，過去農會曾向蜂農租蜂箱幫忙授粉，但效果不佳，因此執行「蜜蜂Long stay」希望蜜蜂能一直留在斗南，所以由農會來養蜜蜂，提高絲瓜結果率，產量增加。

張耀裕說，雲林絲瓜專區農民栽種技術都很專業，品質也有口碑，每年產值約7000萬元，若蜜蜂量可以增加，對產值、品質都能大大提昇，也能增加農民收入。

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