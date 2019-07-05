斗六人文市集明天上場 43吋大電視等你來摸獎帶回家

2019-07-05 09:01

〔記者詹士弘／雲林報導〕擁有80個攤位及供小朋友遊戲免費大型氣墊溜滑梯的斗六市人文市集將於週六在斗六環保運動公園正式開幕，結合美食、文創及親子共遊特色，開幕當天還舉辦摸彩活動，最大獎43吋大電視等你帶回家。

假日人文市集管理中心主任韓昌龍表示，人文市集共有66個商業攤位及22個公益攤位，有傳統小吃、異國美食、文創小品和精緻甜點，品質都是一等一的，營業時間從早上11點一直營業到下午6點。考量到環境的維護，公所方面除了加強觀念的宣導外，也將嚴格實施檢查，務求大家玩得開心吃得安心，環境整潔讓人放心。

斗六市長林聖爵表示，希望市集能夠成為斗六的新亮點，不僅創造商機，也能讓市民生活更多彩豐富；公所也將在環保公園綠地上設置大型氣墊溜滑梯與安全跳跳床等遊樂設施，提供親子免費遊玩，開幕當天還會舉辦摸彩活動，最大獎43吋大電視，還有平板電腦、腳踏車，以及市面上買不到的限量媽祖小神衣與小令旗典藏組等豐富獎品。

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