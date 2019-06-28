恆春連2年辦全民摸彩 鎮長盼民眾看見當地好農產

2019-06-28 13:24

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕去年引發不少討論的「恆春全民大摸彩」，恆春鎮公所今舉辦記者會宣示舉辦決心，現場除展示恆春鎮各式時令農產品，也宣布今年大獎仍有電動機車、家電、腳踏車等，希望暑假第一週舉辦，能吸引人潮看見當地美味農產。

為吸引國內外遊客踴躍參與促銷農特產品活動，並將風景區營收回饋給本鎮鎮民，本活動比照去年同樣發送全鎮11733戶（108年6月13日資料）每戶1張摸彩券，現場備有腳踏車、家電、民生用品等2000多份獎品，頭獎為電動機車一台，其他還有電視、電冰箱等多項大獎。

恆春鎮公所表示，去年各風景區門票收入雖少近2千萬元，今年活動預算從3百多萬銳減至百萬元左右，但仍希望持續舉辦「農漁特產展售暨節能減碳宣導」活動，能夠回饋給當地鎮民，並推銷當地農漁產品給到訪遊客知道。

活動當天現場有獨特風味的農漁特產展售攤販有：洋蔥酥、洋蔥紅酒、洋蔥醬油、黑豆水、黑豆醬油、地瓜、南瓜、落花生、絲瓜、麻筍、菜圃乾、長豆乾、芭蕉、佛手蕉、芒果、火龍果、芭樂、龍水有機米、胡麻油、黑芝麻沐浴乳、黑芝麻洗髮精等。

為了讓民眾品嚐恆春特色料理，活動邀請恆春5大飯店（悠活、夏都、凱撒、福華、福容）廚師至現場大展廚藝，推出免費讓民眾品嚐，除此之外還有最具特色的恆春民謠歌唱演奏及最熱力十足的社區團體輪番表演。

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