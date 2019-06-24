恆春全民摸彩不畏爭議再舉辦 恆春鎮長：任內年年辦！

2019-06-24 22:34

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕去年創下全國罕見記錄，國民黨立委賴士葆還為此在立院抨擊的「恆春全民大摸彩」，雖曾受屏縣審計室質疑，但今年7月6日確定再次舉辦，名稱同樣是「農魚特產展售暨節能減碳宣導活動」，許多設籍居民都已經拿到摸彩券，恆春鎮公所正積極籌備上千獎項，鎮長盧玉棟強調，福利給百姓、推廣農漁產品，任內會年年辦！

今年的「全民大摸彩」7月6日上午10時將在恆春鎮公所前廣場舉辦，公所目前預估會有近2千個獎項，大獎可能有電視、冰箱等，還會有其他農漁民相關必需品，摸彩券仍發放給1萬1千7百多戶的戶長，摸彩券已經陸續發到鎮民手上，不少居民都不敢相信能年年舉辦。

「目標就是推廣農漁產品帶動暑假觀光！」恆春鎮長盧玉棟表示，去年各風景區門票收入雖少近2千萬元，他仍秉持福利回歸全民理念，也希望透過摸彩活動人潮吸引觀光客聚集，現場會有恆春筍乾、蘿蔔乾、飛魚乾、洋蔥、海苔等加工品，分為宣導攤、大廚美食區、展售區等攤位，帶動遊客買特產逛小吃。

盧玉棟也強調，去年有民眾質疑活動與選舉造勢有關，他連年舉辦也要破除謠言，任內更會年年舉辦，去年遊憩據點、公共造產收入雖銳減，盈餘仍全回饋鎮民，也提昇農特產促銷活動的參與感，與全體鎮民分享觀光紅利，鼓勵大家持續努力拼觀光。

屏縣府審計室去年曾發文質疑，認為恆春鎮公所大手筆花費3百多萬元舉辦全鎮大摸彩活動，引發外界議論，懷疑公務預算被不當使用，行文要求恆春鎮公所提出說明並詳列該活動預算支出項目，最後因恆春鎮代會同意通過，甚至選舉時有候選人告發都無觸法。

得知恆春鎮將再舉辦全民摸彩，屏縣府審計室強調如鄉鎮代表會同意只能尊重，近年再其他鄉鎮也有全民青年獎金的作法，審計室對地方雖沒有決算審定權，隨會蒐集舉辦過程的相關資訊發文提醒，希望類似福利或活動制度化，避免毫無計劃性的舉辦。

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