國衛院、大同高中締約合作 目標培育苗栗生科人才

2019-07-04 13:31

［記者鄭名翔／苗栗報導］國家衛生研究院首開先例，今早與苗栗縣立大同高中締結生物科學合作計畫，除有博士級講師的兩日暑期夏令科學營，雙方也針對生物醫學主題小論文技科展學術諮詢指導、生物醫學研究職群介紹等進行長期合作，希望讓科學教育向下紮根，並為苗栗培育更多優秀的生物醫學領域人才。

國衛院針對大同高中20名學生推出的暑期夏令科學營，內容包含3D列印運用、誘導多能性幹細胞、以可愛食材介紹學生認識細胞組成的細胞烘培坊，及解碼核甘酸的達文西密碼等趣味科普課程，學生們透過實地操作、趣味引導，深入淺出地對最新的生物科學有更進一步認識。

今早國衛院院長梁賡義及大同高中校長何高志共同簽署生物科學合作計畫，梁賡義表示，國衛院除作為研究單位，也須善盡社會責任，所以與鄰近學校經半年討論，首度進行合作計畫，先以夏令營方式引發學生興趣，未來也希望能讓學生走進研究室內，進行更多的參與、交流，希望能從中培育一批生力軍，成為在地的生命科學人才。

國衛院學務辦公室主任劉俊揚指出，此次夏令營是以現代生醫趨勢的細胞治療、結合3D列印的再生醫學等知識為主軸，例如將常見的3D列印技術運用於器官再生上，醫學研究也正朝此方向邁進，希望學生們透過一系列的活動，未來也可投入有合作學程的大學內，繼續深入深造。

參與的學生也說，過去在教室內都是在課本紙上談兵，但進入國衛院內，透過一系列趣味實做課程，在遊戲的過程中認識複雜的生物知識，也可用於日常生活中增加聯想與記憶，一舉兩得。

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