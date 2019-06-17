國衛院細胞培養新技術 有助縮短抗體藥物研發

2019-06-17 13:38

〔記者林惠琴／台北報導〕國家衛生研究院生醫工程與奈米醫學研究所副研究員許佳賢研發「微流體雙微井單細胞培養晶片技術」，可高效率擷取單顆細胞，再進一步培養成單株細胞族群，對於製備單株抗體的時間將大幅減少，有助縮短抗體藥物研發進程。

許佳賢表示，培養細胞產生特定的蛋白質等物質，是製作抗體藥物的一種方式。其中，製備單克隆細胞、即單細胞增生形成細胞族群，也就是挑選出一顆細胞再分裂出一群細胞，有助於提升成功機率。

不過，許佳賢指出，產生單株克隆細胞的過程往往耗費大量人力與時間成本，但微流體雙微井單細胞培養晶片技術成功改善此項問題，可達到高效率的單細胞篩選與培養。

許佳賢解釋，有點類似產製牛乳時，會找出最具生產力的牛隻品種，微流體雙微井單細胞培養晶片技術的功用為找出最有功能性的細胞，利用具有兩個微孔結構的特殊微流道設計，高效率抓取單顆細胞，成功率由過去的10%至20%提升至近80%，再置入一個大培養空間中，提供足夠空間讓細胞貼附及生長。

許佳賢說明，微流體雙微井單細胞培養晶片技術可高效率擷取單顆細胞，再進一步培養成單株細胞族群，對於製備單株抗體的時間將大幅減少，有助縮短抗體藥物的研發進程；目前抗體藥物的使用疾病廣泛，像是癌症治療也有相關的應用。

針對此項技術，國衛院已與元錦生技完成技轉授權簽約，可望加速未來國內生技產業的發展。

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