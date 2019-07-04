南投殯儀館設置案引陳抗 民質疑會勘臨時取消「有鬼」

2019-07-04 13:03

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣興建殯儀館、火葬場的風波，繼埔里、竹山之後，也延燒到南投市，今日南投市軍功、東山、內興、內新等4里民眾，耳聞縣府將實地會勘審查普台生命禮儀公司提出申請設置的「中興生命園區殯儀館」案後，立刻集結前往現場陳抗，並強烈質疑縣府及業者之間「有鬼」，否則，為何一見他們陳抗，便將今日會勘行程取消？

南投縣議員羅美玲、南投市民代表廖學輝、王明洲等人表示，業者提出申請設置的殯儀館面積為9830平方公尺，就是要閃避面積逾1公頃須環評的規定，且預定地位於南投、中興及中寮3處交界地帶，每天進出車輛繁多，加上緊鄰水源區，實在不適合建殯儀館。

更何況，南投市目前已有1座縣立殯儀館，若不敷使用，縣府本身便可規劃擴充設施，實無再建其他殯儀館的急迫性及必要性，因此陳抗民眾揚言，若縣府未能與民意站在同一陣線，將不惜前往縣府行政大樓採取更激烈的陳抗手段，以捍衛本身權益。

南投縣府民政處長吳燕玲解釋說，該處是殯葬設施管理的主管單位，既然業者提出申請，該處便須依法進行會勘審查，惟因業者在會勘前夕，突然向該處表示部分興建計畫書須修正，所以今日會勘行程才會暫停，並強調，會勘動作並不代表就一定能獲審查通過，該處絕對會依殯葬管理相關法規秉公處理。

普台生命禮儀公司也委託律師到場表示，為了服務南投鄉親才依法提出殯儀館設置申請，且絕對沒有鄉親擔憂的火葬場設置一事，希望大家不要以訛傳訛。

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